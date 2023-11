Reklama

A jednak! Iza i Marcin znów będą razem! W 1405 odcinku "M jak miłość" Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) wylądują razem w łóżku. Jak do tego dojdzie?

Iza i Marcin z M jak miłość wrócą do siebie?

Wydawało się, że gdy Artur trafi do więzienia, Iza i Marcin będą mogli znów być razem. Jednak w międzyczasie w życiu Chodakowskiego pojawiła się Ania, z którą bohater zaczął planować wspólną przyszłość. Nie zapomniał jednak o Izie, a ona o nim... W 1405 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Marcin źle znosi fakt, że jego przyjaciel Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) chce spotykać się z Izą i zabrać ją na Mazury. Podczas wspólnego treningu, dojdzie między nimi do bójki.

Zdenerwowany Marcin po treningu wróci do domu, gdzie zastanie Izę, która wprowadziła się do tego samego bloku. Para spędzi czas w mieszkaniu Izy przy butelce szampana i zacznie szczerze rozmawiać o tym, co się ostatnio między nimi wydarzyło.

- Żałuję, że zawiodłam twoje zaufanie. Jak mogłam wtedy w ciebie zwątpić? Nie powinnam nigdy, przenigdy… I ten cały bałagan z Arturem… Myślisz, że kiedyś mi to wybaczysz, zapomnisz?, spyta Iza.

- Już zapomniałem… - przyzna Marcin. - To dlaczego… dlaczego już mnie nie kochasz? - zapyta Iza.

Marcin nie zdąży odpowiedzieć, bo Iza go pocałuje, a on jej nie odrzuci. Marcin zaniesie Izę do łóżka. W tym samym czasie w ich bloku pojawi się Ania. W zwiastunie 1405 odcinka "M jak miłość" widzimy, jak Ania puka do drzwi mieszkania. Czy Ania nakryje ich w łóżku?



1405. odcinek "M jak miłość" już w poniedziałek 10.12.2018 o godz. 20.55 w TVP2

Iza i Marcin w łóżku?