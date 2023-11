1 z 4

Artur (Tomasz Ciachorowski) odbierze sobie życie?! Już wkrótce fani "M jak miłość" będą mogli zobaczyć 1405. odcinek serialu, w którym nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji i wielkich emocji- jak informuje "Świat seriali" w najnowszej odsłonie "Mjm" dojdzie do rozwodu Izy (Adriana Kalska) i Artura. Skalski wciąż jednak będzie próbował przekonać byłą żonę, żeby byli razem i wyśle do niej swojego prawnika. To jednak nie koniec! Okazuje się bowiem, że w więzieniu Artur będzie próbował odebrać sobie życie!

Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"? Czy Artur umrze? Odpowiedź w galerii!

