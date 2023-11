2 z 4

Filip Gurłacz w przeszłości pojawił się już w "M jak miłość". Przystojny aktor wcielił się w postać Arka, kolegi Uli Mostowiak (Iga Krefft). Dziewczyna poznała go na dyskotece. Niestety, Arek wpędził ją w ogromne kłopoty. Kolega Uli podrzucił jej bowiem do torebki narkotyki. Teraz Filip Gurłacz powróci do produkcji TVP2 w całkiem innej roli. Kogo zagra? Zobacz kolejny slajd!