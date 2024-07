1 z 7

Przed nami kolejny odcinek „M jak Miłość”… Co tym razem wydarzy się w serialu? W kolejny poniedziałek Radek (Tomasz Włosok) wpadnie w kłopoty, gdy w bistro odwiedzi go dwóch osiłków – z żądaniem, by chłopak spłacił długi. Bandyci mocno Małkowskiego poturbują i o mało nie zdemolują całego lokalu.

Co jeszcze w odcinku numer 1251 (emisja TVP2 o 20.40 7 listopada)?

