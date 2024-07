2 z 14

Lucjan Mostowiak nie był na ślubie Asi i Tomka i wtedy scenarzyści wyjaśnili to chorobą dziadka. Okazuje się, że stan Lucka będzie się pogarszać. Aż w końcu Barbara dowie się, że jej mąż zmarł. Nie będzie to oczywiście pokazane na ekranie. Żałoba w Grabinie i pocieszanie wdowy - to będzie nasz czekać w "M jak miłość" późną jesienią.

Zobaczcie zdjęcia Witolda Pyrkosza w "M jak miłość". Będzie nam go bardzo brakować.