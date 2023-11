1 z 4

W "M jak miłość" szykują się spore zmiany. W nowych odcinkach, które TVP2 wyemituje na początku 2019 roku, powróci wątek Łukasza. Przypomnijmy, że syn Marty (Dominika Ostałowska) wyjechał do Kolumbii razem z dziewczyną. Teraz chłopak powróci i sprowadzi na swoją rodzinę ogromne kłopoty... Co ciekawe, w roli Łukasza nie zobaczymy już Adriana Żuchewicza. Młody aktor pożegnał się z "M jak miłość". Zastąpi go jego kolega. Jak nazywa się aktor, który tym razem wcieli się w Łukasza? I w jakie kłopoty wpakuje się grana przez niego postać? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Wybieramy serial wszech czasów TVP! Masz swój ulubiony?