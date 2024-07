3 z 7

Łukasz spowodował wypadek motocyklowy, w którym zginęła Karolina. Chłopak nie był winny jej śmierci, ale wszystko na to wskazywało. Proces, strach i załamanie chłopaka sprawiły, że chciał po zakończeniu tego koszmaru zacząć gdzieś indziej, od nowa.

Nowa dziewczyna Łukasza - Kamila mu to umożliwiła. Studiowała etnografię i miała wyjechać do Kolumbii na dalsze studia. Chłopak pojechał razem z nią i rzucił swoje studia czym rozczarował swoją mamę. Jednak potem Marta sama dołączyła do swojego syna w Kolumbii. Teraz przyjechała tylko na rozwód z Budzyńskim do Polski i zaraz tam wróciła.