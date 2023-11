Kłótnię dziewczyn przerwie dopiero nadejście Uli (Iga Krefft).

Gdy Justyna w końcu zniknie, Natalia wybuchnie szlochem. Ula, widząc rozpacz siostry, sama też z trudem zapanuje nad emocjami. I uzna Franka za swojego „wroga numer jeden”.

Tymczasem wieczorem Zarzycki (Piotr Nerlewski) pojawi się w Grabinie… i zacznie błagać żonę, by mu wybaczyła!

- Do niczego nie doszło... Proszę, uwierz mi! To był tylko jeden głupi, niepotrzebny gest… Nie wierz we wszystko, co mówi Justyna… Ja po prostu chciałem się z nią pożegnać, a ona… Boże, ona mnie nie obchodzi! Nawet nie wiem, gdzie ona jest, co robi i w ogóle mnie to nie interesuje! Proszę cię, uwierz mi… Kocham cię całym sercem, ciebie i Hanię…