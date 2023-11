2 z 7

Tymczasem na Wietrznej w kolejnym tygodniu znów pojawi się Kaja (Karolina Bruchnicka). Dziewczyna wyzna Michałowi (Paweł Deląg), że chce wyjechać za granicę i poprosi, by Ostrowski przechował u siebie kilka pudeł z jej rzeczami. A do tego opowie pisarzowi oraz Asi o swoich planach.

- Jutro wyjeżdżam do Londynu, do kumpeli. Nagrała mi tam robotę. Dziękuję wam za pomoc i wsparcie…

- Jesteś pewna tej decyzji?

- Na dwieście procent!

Chwilę później Michał pożyczy Kai pieniądze „na start” - aż 10 tysięcy złotych. A dziewczyna będzie w szoku.

- Nie mogę tego przyjąć… To mnóstwo pieniędzy!

- Ledwie kilka miesięcy czynszu w Londynie. Weź... To pożyczka. Oddasz, jak się urządzisz!

- Oddam co do grosza! Jest pan… niesamowity! Przecież pan mnie wcale nie zna…

- Jak to nie? Przecież mogłabyś być moją córką!

- Żałuję, że nią nie jestem...