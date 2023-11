1 z 4

Pierwszy odcinek „M jak miłość”, który obejrzymy po świątecznej przerwie będzie pełen dramatycznych wydarzeń. A wszystko za sprawą Bartka, do którego przyjadą dawni znajomi, z którymi łączy go kryminalna przeszłość. Złożą oni chłopakowi propozycję nie do odrzucenia i Bartek będzie zmuszony do udziału w napadzie na kantor!

Zobacz, dlaczego chłopak będzie chciał pożegnać się z Ulą! I co się stanie podczas napadu. Nie uwierzycie, co czeka Bartka w 1409 odcinku serialu „M jak miłość” już 7.01.2019 o 20.55!

Zobacz: W "M jak miłość" Iza i Marcin zamieszkają razem i... zdecydują się na ślub?!