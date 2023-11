1 z 4

Wydawało się, że to już koniec dramatycznych wydarzeń z Arturem Skalskim w "M jak miłość". Nic bardziej mylnego! Scenarzyści nie dają zapomnieć widzom o byłym mężu Izy i jego wątek znów powróci. Okazuje się, że w 1415 odcinku serialu, który zostanie wyemitowany w 28 stycznia, Artur trafi do szpitala psychiatrycznego! Początkowo nie będzie jasne z jakich powodów się tam znalazł. Czy biegli umieścili go celowo, a może to jego plan, aby uciec z więzienia?!

Zobaczcie, co stanie się z Arturem...

