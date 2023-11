3 z 4

Według doniesień portalu superseriale.se.pl w 1416 odcinku "M jak miłość" w życiu Pawła znów pojawi się jego była żona! To właśnie przez Katię Julia zakończy swój związek ze Zduńskim. Katia wróci do Polski na studia, ale podczas rozmowy telefonicznej wyzna Pawłowi, że tak naprawdę to właśnie dla niego chciała wyjechać z Gruzji- piękna blondynka jest bowiem zakochana w Zduńskim. Rozmowę Pawła i Katii podsłucha Julia, która będzie przekonana, że nigdy nie będzie dla Zduńskiego tą jedyną. Kryszakówna zostawi list, w którym informuje swojego chłopaka, że odchodzi! Jak zareaguje Paweł? Odpowiedź na następnej stronie.

