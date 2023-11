2 z 4

O romansie Andrzeja z Anką dowiedzieliśmy się niedawno. Wątek ten pojawił się wraz z powrotem Weroniki Rosati do serialu „M jak miłość”. Scenarzyści przygotowali dla widzów dużą niespodziankę, bo szczegóły romansu prawnika i przyjaciółki jego partnerki będziemy dopiero poznawać. Na razie Andrzej nie ma zamiaru wyjawiać Magdzie prawdy o tym, co łączyło go z Anką. To zadanie będzie bardzo trudne, bo dawna kochanka robi wszystko, aby go odzyskać!



Zobaczcie, co zaplanowała podczas wernisażu swoich obrazów, na którym pojawią się wszyscy znajomi!

Zobacz: W "M jak miłość" Iza i Marcin zamieszkają razem i... zdecydują się na ślub?!