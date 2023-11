3 z 4

Ania zdecyduje się postawić sprawę jasno i powie Marcinowi, że nie chce być jedynie zastępstwem Izy:

Zastanów się na spokojnie czy na pewno chcesz, żebym z wami zamieszkała... Nie chcę być produktem zastępczym - powiedziała Ania w zapowiedzi odcinka w "Kulisach M jak miłość".

Maria Pawłowska w kulisach serialu opowiedziała, że grana przez nią postać jest w pewnym sensie ofiarą Marcina. Mężczyzna nie potrafi się zdecydować i krzywdzi obie kobiety

Z jednej strony Marcin, który nie potrafi swoich uczuć zdefiniować, mimo, że to nie jest tak, że Ania się wpycha na siłę i próbuję Izę gdzieś odepchnąć... Wręcz przeciwnie, stara się wejść na czyste boisko. Iza miała już swój moment i go nie wykorzystała... Ania na pewno nie jest dziewczyną, która się będzie o coś prosić! Czekać na mężczyznę. Potrzebuje jasnej sytuacji - jestem z tobą albo nie jestem. Jeżeli Marcin nie podejmie takiej decyzji, to na pewno Ania weźmie sprawy w swoje ręce! - zdradziła Pawłowska w kulisach serialu.

To oznacza, że Marcin będzie zmuszony przez Anię do wyboru tylko jednej z kobiet. Co zrobi?