Po czym wywiezie oboje do opuszczonego domu pod Warszawą… Gotów na wszystko, by artykuł o handlu kobietami nie został opublikowany.

Ania będzie przerażona, ale spróbuje z porywaczem negocjować.

- Jego ojciec zaraz zadzwoni na policję... A tego chcecie uniknąć, prawda? Wiem, na czym wam zależy… Odwieźcie nas do siedliska, to się dogadamy, obiecuję!

Radek jednak jej nie posłucha… I zamiast dziennikarkę uwolnić, zadzwoni do Marcina.

- Mamy twojego syna... i dziewczynę. Potraktujmy to jak biznesową transakcję...

- Dostarczysz nam laptopa, pendrive’a, nagrania wywiadów, a my wypuścimy chłopaka. Jeśli przekażesz komuś kopie, zadzwonisz na policję – nigdy nie zobaczysz małego…

- Jeśli coś mu się stanie…

- To zależy tylko od ciebie.

- Co dokładnie mam zrobić?

- O, i widzisz… Tak już lepiej!