Zapraszamy na 1371 odcinek „M jak Miłość”. Co wydarzy się w serialu w kolejny wtorek – 8. maja o 20.50 w TVP2? Tym razem Paweł Zduński usłyszy propozycję nie do odrzucenia!



Przede wszystkim: na ekranie pojawi się nowa bohaterka! Paweł (Rafał Mroczek) zacznie pracę w firmie Kaliny (Karolina Sawka) … A szefowa od razu go zaskoczy. Dziewczyna przedstawi mu swoją przyjaciółkę Katię - w tej roli Joanna Jarmołowicz - i poprosi Zduńskiego, by... wziął z nieznajomą fikcyjny ślub! A chłopak z wrażenia na chwilę zaniemówi.

- Nie wiem, co powiedzieć…

Co będzie dalej?

