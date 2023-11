Zapraszamy na 1369 odcinek „M jak Miłość” - który nie dla wszystkich bohaterów zapowiada się miło… Co tym razem wydarzy się w serialu?

Paweł (Rafał Mroczek) wyjdzie w końcu ze szpitala… i będzie o krok od załamania. Bo po tym, jak zaniedbał swoją firmę i przestał płacić składki na ZUS, jego ubezpieczenie wygaśnie - a szpital wystawi mu gigantyczny rachunek.

- Diagnostyka obrazów tysiąc dwieście, USG dwieście. Do tego krew, opieka pielęgniarska, każda doba pobytu w szpitalu i tak dalej... Mam tu wszystko, bo my musimy się z tego potem rozliczać… Dzisiejszy dzień nie jest jeszcze zaksięgowany, ale łącznie to będzie... ponad 44 tysiące złotych.