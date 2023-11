Andrzejek (Tomasz Oświeciński) szybko jednak zauważy, co się dzieje – i spróbuje zmusić brata, by zostawił dziewczynę w spokoju.

- Trzymaj się od niej z daleka albo będziesz miał ze mną do czynienia… Nie żartuję.(…) To teraz mój dom i moi bliscy, a ty musisz to uszanować!

- Nie martw się… Zaraz wracam do pierdla i będziesz miał mnie z głowy! A do tego czasu będę grzeczny jak baranek, słowo!