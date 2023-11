3 z 9

Tymczasem Artur (Tomasz Ciachorowski) zaproponuje Izie (Adriana Kalska), by zgłosili do USC, że… to on jest biologicznym ojcem Mai! Lewińska będzie miała wątpliwości:

- Wiesz, ale to jednak byłoby... poświadczenie nieprawdy.

- Dla dobra nas wszystkich…

- W świetle prawa... to przestępstwo.

Skalski zrobi jednak wszystko, by ukochaną przekonać...