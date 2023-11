4 z 7

Z kolei Marek (Kacper Kuszewski) poprosi o spotkanie Redę (Dawid Ściupidro) – studenta, który oskarżył Ewę (Dominika Kluźniak) o molestowanie. Mostowiak uda zazdrosnego męża i poprosi, by chłopak opowiedział o tym, jak „pani profesor” próbowała go uwieść... Licząc na to, że przyłapie go na kłamstwie. Reda jednak podstęp wyczuje - i od razu wybuchnie złością.