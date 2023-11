- I co ja mam z tymi jego pogróżkami zrobić?

- Pójść na policję!

- Te SMS-y to nic w porównaniu z tym, co ten człowiek mi powiedział w cztery oczy... I na to nie mam żadnych dowodów. Nic mu nie zrobią, może nawet go nie przesłuchają. Ale te groźby to jedna sprawa, jest jeszcze druga… Co z Marcinem? Powiedzieć mu… czy nie?