Tola (KRZYSZTOF CHUDZICKI)

Szef ekipy ratowników, imigrant zza wschodniej granicy. W ojczyźnie pracował jako lekarz i zdobył ogromne doświadczenie. Ciężka sytuacja zmusiła go jednak do wyjazdu z kraju, a w Polsce – bez nostryfikacji dyplomu – nie może na razie pracować w zawodzie. Tola często pomaga jednak stażystom na SOR-ze – i gdy młodsi koledzy wpadają w panikę, on bez wahania ratuje pacjentom życie. Za to po godzinach - prywatnie - spotyka się z doktor Konarską…

Dyrektor Artur Sobiech (ZBIGNIEW STRYJ)

Nie ma na co dzień kontaktu ze stażystami - chyba, że pojawiają się problemy. Twardy, ale sprawiedliwy, doktor Sobiech wie, że każdy z lekarzy popełnił kiedyś błąd. I jeśli młodsi koledzy na to zasługują, daje im drugą szansę – nawet, jeśli zaliczą jakąś „wpadkę”. A do tego umie docenić u współpracowników odwagę oraz poświęcenie dla pacjentów. Na co dzień musi jednak trzymać cały szpital w ryzach – a stażyści przed każdą wizytą w jego gabinecie bledną ze strachu.