W nadchodzącym 1907 odcinku serialu „M jak miłość”, który zostanie wyemitowany we wtorek, 3 lutego 2026 roku, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Franka, grana przez Dominikę Kachlik, umrze w szpitalu z powodu pęknięcia tętniaka. Śmierć kobiety nastąpi tuż przed planowaną operacją, której nie uda się przeprowadzić. Lekarze nie zdołają opanować krwotoku.

Jej odejście będzie ogromnym ciosem dla Pawła Zduńskiego, który nie tylko straci ukochaną żonę, ale również zostanie sam z małym Antosiem. Chłopiec wychowa się bez matki, a Paweł nie będzie w stanie poradzić sobie z tak bolesną stratą. Kto mu pomoże w tak trudnych chwilach?

Paweł Zduński w "M jak miłość" nie poradzi sobie sam po stracie żony?

Po śmierci Franki Paweł pogrąży się w żałobie. Mężczyzna z trudem będzie opiekował się Antosiem, przytłoczony żalem i pustką po stracie żony. Psychiczne załamanie Pawła oraz jego trudności w codziennym życiu z synem będą głównym tematem kolejnych odcinków, jak informuje serwis superseriale.pl

Paweł był oddanym mężem i ojcem, ale śmierć Franki zaburzy jego stabilność. Przez pewien czas nie będzie zdolny funkcjonować normalnie ani wychowywać syna. W trudnych chwilach Paweł nie zostanie sam. Na pomoc ruszy jego matka Marysia, która już wcześniej wykazywała się troską i opieką wobec wnuka. Przed śmiercią Franka powierzy jej ostatnią wolę i poprosi, by Marysia zajęła się Antosiem, gdyby jej zabrakło. Poza Marysią wsparcie Pawłowi zaoferują także Kinga i Piotrek, którzy przyjmą chłopca pod opiekę.

To ona pojawi się w "M jak miłość", by pomóc Pawłowi stanąć na nogi

W kolejnych odcinkach „M jak miłość” w życiu Pawła pojawi się Judyta Kosowska, grana przez Paulinę Chruściel. Psycholożka będzie nową postacią, która odegra istotną rolę w procesie powrotu Pawła do równowagi po śmierci żony.

Choć na razie nie wiadomo, jak bliska będzie ich relacja, pojawienie się Judyty ma pomóc Zduńskiemu przejść przez najtrudniejszy okres żałoby. Fani serialu są ciekawi, co dalej w życiu Pawła, bo jako jedna z nielicznych postaci nieustannie natrafia na przeciwności losu:

Głupota z tym uśmierceniem Franki :( bo w końcu Pawłowi się ułożyło

Nie wiem, co się tak uwzięli na tym Pawle, ciągle ma pod górkę, jak nie rozwód, to teraz śmierć...

Sądzicie, że tragiczne wydarzenia w życiu Pawła w końcu się skończą?

fot. MTL Maxfilm

Zobacz także: