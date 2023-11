1 z 6

Kacper Kuszewski wraca do "M jak miłość"?

Kacper Kuszewski jakiś czas temu odszedł z „M jak miłość”. Scenarzyści zostawili sobie jednak furtkę na jego powrót i nie uśmiercili Marka Mostowiaka, ale wysłali go do Australii. Okazuje się, że w 1452. odcinku serialu, który zobaczymy po wakacjach, Marek wróci do Grabiny. Nie zobaczymy go jednak na ekranie. Widzowie dowiedzą się o jego wizycie z rozmowy innych bohaterów.