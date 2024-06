Uwaga! W artykule mogą pojawić się spoilery.

Reklama

Jeszcze w 2024 roku mamy dostać ostatnią część piątego sezonu „Yellowstone”. Zgodnie z zapowiedziami nowy odcinek ma pojawić się w streamingu w listopadzie. Czy to będzie koniec opowieści o Johnie Duttonie? Tego jak na razie twórcy nie ogłosili. Jednak już od jakiegoś czasu mówi się, że Kevin Costner po piątym sezonie może odejść z produkcji.

Fani „Yellowstone” starają się nie skupiać na plotkach i zamiast tego żyją ulubionym serialem. Zwłaszcza że powstały już produkcje nawiązujące do tego świata: „1923” oraz „1983”. W dodatku zaplanowano już spin-off o tytule „2024”, w którym wystąpić mogą takie gwiazdy jak Matthew McConaughey oraz Michelle Pfeiffer. Niewykluczone więc, że historia będzie toczyła się dalej bez Costnera.

W „Yellowstone” możemy zobaczyć plejadę wspaniałych aktorów. Poniżej przedstawiamy całą obsadę produkcji, którą możecie oglądać w Netfliksie.

Obsada „Yellowstone”. Kto zagrał w serialu Paramount Plus?

Kevin Costner jako John Dutton

Kelly Reilly jako Beth Dutton

Luke Grimes jako Kayce Dutton

Kelsey Asbille Chow jako Monica Dutton

Brecken Merrill jako Tate Dutton

Gil Birmingham jako Thomas Rainwater

Cole Hauser jako Rip Wheeler

Wes Bentley w roli Jamiego Duttona

Jefferson White jako Jimmy Hurdstrom

Ian Bohen jako Ryan

Finn Little jako Carter

Jennifer Landon jako Teeter

Forrie J Smith jako Lloyd Pierce

Denim Richards jako Colby

Wendy Moniz jako gubernator Lynelle Perry

Jacki Weaver jako Caroline Warner

Kai Caster jako Rowdy

Lainey Wilson jako Abby

Lilli Kay jako Clara Brewer

Dawn Olivieri jako Sarah Atwood

Mo Brings Plenty jako Mo

Kathryn Kelly jako Emily

Piper Perabo jako Summer Higgins

Jerynce Brings Plenty jako Jerynce

Maria Juliana jako Kate

Taylor Sheridan jako Travis Wheatly

Luke Grimes jako Kayce Dutton

Kim jest Kayce Dutton? Syn Johna i Evelyn, Kayce, jest byłym żołnierzem US Navy SEAL i ma napięte relacje z ojcem. Mimo to nadal jest tym, który przejmie ranczo w Yellowstone i wraca z żoną i małym synkiem.

Zobacz także

W czym jeszcze grał Luke Grimes? Aktor jest znany z ról w takich produkcjach jak „Snajper”, „Tytuł do praw”, „Święta w El Camino”, „Szczęście dla początkujących”, „Siedmiu wspaniałych”, „Uprowadzona 2”, „Nowe oblicze Greya”, „Ciemniejsza strona Greya”, „Pięćdziesiąt twarzy Greya” oraz „Wszyscy kochają Mandy Lane”.

Wes Bentley w roli Jamiego Duttona

Kim jest Jamie Dutton? Jamie, „czarna owca” w rodzinie, bardzo różni się od swojego rodzeństwa Dutton. Początkujący polityk zostaje prokuratorem generalnym w sezonie 3., ma syna i jest rozsądną postacią. Jednak nadal pragnie uwagi ojca.

W czym jeszcze grał Wes Bentley? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „American Beauty”, „Cena honoru”, „Poziom -2”, „We Are Your Friends”, „American Horror Story: Hotel”, „Igrzyska śmierci”, „Ghost Rider”, „Interstellar”, „Final Girl”, „Witajcie u mnie”, „Zaginiona”, „Królowa XXX”, „Mój przystanek smok”, „American Horror Story: Roanoke”, „Najlepsi wrogowie”, „Underworld: Przebudzenie” czy „Mission: Impossible – Fallout”.

Kevin Costner jako John Dutton

Kim jest John Dutton III? Serial opowiada o rodzinie Duttonów, a największym ranczem w Montanie kieruje John Dutton, owdowiały patriarcha w szóstym pokoleniu. W poprzednich sezonach widzieliśmy, jak Dutton dokłada wszelkich starań, aby chronić ranczo Yellowstone Dutton i regularnie stawia czoła wyzwaniom ze wszystkich stron. Jednak w piątym sezonie Dutton jest gubernatorem Montany.

W czym jeszcze grał Kevin Costner? Aktor jest znany widowni na całym świecie z wielu głośnych ról w takich produkcjach jak „Tańczący z wilkami”, „Doskonały świat”, „JFK”, „Patrol”, „Bodyguard”, „Mr. Brooks”, „List w butelce”, „Nietykalni”, „Robin Hood: Książę złodziei”, „Umysł przestępcy”, „The Highwaymen”, „Ukryte działania”, „Wodny świat”, „72 godziny”, „Z ust do ust”, „Gra o wszystko”, „Człowiek ze stali”, „Jack Ryan: Teoria chaosu” czy „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”.

Gil Birmingham jako szef Thomas Rainwater

Kim jest wódz Thomas Rainwater? Potężny biznesmen z kasyna i wódz rezerwatu Indian Broken Rock, który sąsiaduje z ranczem Yellowstone, Chief Rainwater desperacko pragnie odzyskać ziemię, która jego zdaniem została skradziona zamieszkującym ją rdzennym Amerykanom. Dlatego stale kłóci się z Johnem.

W czym jeszcze grał Gil Birmingham? Możecie kojarzyć go z takich produkcji jak „Pod sztandarem nieba”, „Syrena”, „Wind River: Na przeklętej ziemi”, „Aż do piekła”, saga „Zmierz”, „Jeździec znikąd”, „Córka króla moczarów” czy też „Banshee”.

Kelly Reilly jako Beth Dutton

Kim jest Beth Dutton? Beth, jedyna córka Johna i Evelyn, jest bystra, inteligentna, a także potrafiąca manipulować. Wcześniej wróciła do domu, aby pomóc ojcu w zarządzaniu ranczem i niezwykle opiekuje się Johnem i całą jej rodziną.

W czym jeszcze brała udział Kelly Reilly? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Smak życia 2”, „Smak życia”, „Eden Lake”, „Kalwaria”, „Lot”, „Pani Henderson”, „Sherlock Holmes: Gra cieni”, „Brytania”, „Duma i uprzedzenie”, „Sherlock Holmes”, „Rozpustnik”, „Duchy w Wenecji”, „Niebo istnieje… naprawdę”, „Detektyw”, „10x10”, „The Cursed”, „Eli, „Czysty strzał” czy „Dzień Bastylii”.

Cole Hauser jako Rip Wheeler

Kim jest Rip Wheeler? Chociaż patriarcha nie jest oficjalnie synem Johna Duttona, ten od dawna postrzega Ripa jako swojego syna. Będąc jego prawą ręką, jest niezwykle lojalnym pracownikiem Yellowstone. Został przygarnięty przez Duttonów jako młody uciekinier po zabiciu ojca, który zamordował jego matkę i brata. Pomimo przerywanego związku z Beth od czasu, gdy para była nastolatkami, teraz są małżeństwem.

W czym jeszcze grał Cole Hauser? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Łzy słońca”, „Paparazzi”, „Pitch Black”, „Buntownik z wyboru”, „Wojna Harta”, „Biały oleander”, „Za szybcy, za wściekli”, „Jaskinia”, „Jarhead 2: W polu ognia”, „Olimp w ogniu”, „Akt przemocy”, „Sztuka zrywania”, „Uczniowska balanga” czy „Spis drani”.

Kelsey Asbille jako Monica Dutton

Kim jest Monica Dutton? Monica jest żoną Kayce’a i często wpada w wewnętrzne zamęty, gdy musi pogodzić swoje pochodzenie z rodzinnym biznesem męża. Przeszła drogę od nauczycielki w lokalnej szkole Broken Rock Indian Reservation do profesorki na Montana State University w Bozeman.

W czym jeszcze brała udział Kelsey Asbille? Aktorka jest znana z takich produkcji jak „Para królów”, „Wind River: Na przeklętej ziemi”, „Niesamowity Spider-Man”, „Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak”, „Fargo”.

Zobacz także: „Eric”. Obsada miniserualu Netfliksa

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.