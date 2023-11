"M jak miłość" i "Na dobre na złe" to seriale, które królują w rankingach oglądalności. Widzowie uwielbiają produkcje TVP2, ale w przyszłym tygodniu... będą musieli je pożegnać!

Ostatni odcinek "M jak miłość"

Już we wtorek 29 maja o godzinie 20:50 zobaczymy 1377 odcinek - to będzie finał sezonu. Co się wydarzy w ostatnim odcinku przed przerwą? Kinga (Katarzyna Cichopek) odkryje, że jest w ciąży. Marcin (Mikołaj Roznerski) naśle detektywa na Artura (Tomasz Ciachorowski) i włamie się do domu Izy (Adriana Kalska). A Michał Ostrowski (Paweł Deląg) na stałe przeprowadzi się na Wietrzną.

Ostatni odcinek "Na dobre i na złe"

Finał "Na dobre i na złe" będziemy mogli oglądać w środę 30 maja o godzinie 20:45. Co się wydarzy? Bart (Piotr Głowacki) złoży wypowiedzenie, a Michał (Mateusz Janicki) dołączy do zgranej kadry lekarskiej w Leśnej Górze. Natomiast Falkowicz (Michał Żebrowski) odkryje, że Wiktoria (Katarzyna Dąbrowska) i Adam (Grzegorz Daukszewicz) znowu są razem!

Na nowe odcinki obu seriali trzeba będzie poczekać aż do września - właśnie wtedy ruszy nowa, jesienna ramówka telewizyjna.

W ostatnim odcinku "M jak miłość" Artur przyłapie Marcina na włamaniu do domu Izy!

W finale "Na dobre i na złe" Wiktoria i Adam nie będą już ukrywać swojej miłości.