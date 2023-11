2 z 6

Styczyński, czując, że Piotr jest o krok od oskarżenia go o dokonanie dwóch morderstw, zdecyduje się wykorzystać swe znajomości w świecie wielkiej polityki, by zaszkodzić komisarzowi. Nakłoni posła Zdanowskiego (Bartłomiej Morawski), by zadzwonił do komendanta łódzkiej policji i doprowadził do odsunięcia Górskiego od sprawy. W udowodnieniu biznesmenowi winy pomoże Piotrowi Alex, który przypadkowo znajdzie pamiętnik zabitej dziewczyny...

Zobacz: Iga rodzi synka. Co wydarzy się w pierwszym odcinku 7. serii "O mnie się nie martw"? ZDJĘCIA