W najbliższą sobotę 2 września o godz. 20.25 zobaczymy pierwszy odcinek 10 sezony hitowego serialu „Komisarz Alex”. W nowych epizodach znów zobaczymy oddelegowaną dwa lata temu do pracy we Wrocławiu Lucynę Szmidt (Magdalena Walach). Urocza pani podkomisarz zrobi ogromne wrażenie na Piotrze (Krystian Wieczorek) jako policjantka i jako kobieta. Czy Górski przekona ją, by wróciła do Łodzi i dołączyła do jego zespołu?

Co jeszcze się wydarzy?

Po wakacjach komisarz Piotr Górski zostanie wyznaczony do wygłoszenia prelekcji podczas ogólnopolskiej konferencji mającej odbyć się w jego rodzinnym mieście. Okaże się, że do szkoły policyjnej w Szczytnie przyjechała też z Wrocławia Lucyna Szmidt, z którą Piotr nie miał dotąd okazji spotkać się twarzą w twarz. Górski dowie się, że Lucyna prowadzi w Szczytnie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci starszej kobiety. Zgodzi się pomóc swej nowej znajomej w odnalezieniu mordercy emerytki. Będzie zadowolony, że przy okazji lepiej pozna panią podkomisarz, o której jego współpracownicy z łódzkiej komendy opowiadali mu same dobre rzeczy.

Piotr bardzo polubi Lucynę... Czy namówi ją, by poprosiła swych przełożonych o pozwolenie na powrót do Łodzi i dołączenie do kierowanego przez niego zespołu?

Powrót Lucyny to nie jedyna niespodzianka, jaką dla fanów „Komisarza Aleksa” przygotowali twórcy serialu. Po wakacjach Nina (Karolina Nolbrzak) zostanie podkomisarzem i awansuje na stanowisko przełożonej grup śledczych w łódzkiej komendzie, a komendant Mędrzak (Zbigniew Lesień) będzie się musiał bronić przed oskarżeniem o... zabójstwo swej partnerki! Czy dowiemy się też, co stało się z Orliczem (Antoni Pawlicki) i Krassowską (Agnieszka Więdłocha), którzy zaginęli w Brazylii?

