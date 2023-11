7 z 8

Sylwia (Ola Adamska) w drodze z lotniska wsiada do taksówki, do której dosiada się 30 letni Mariusz Rybicki (Przemysław Cypryanski) pilot w mundurze pierwszego oficera. Zirytowana Małecka nie jest zadowolona z obecności dodatkowego pasażera. Rybicki wysiada razem z Sylwią pod kancelarii, dowiadując się, że pracuje w niej Paweł (Marcin Korcz), do którego się właśnie wybierał.