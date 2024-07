3 z 6

12. odcinek "Komisarza Aleksa" nosi tytuł „Opętanie”. Poniżej szczegółowy opis fabuły.

Stateczny i zamożny mężczyzna w średnim wieku Wiktor (Zbigniew Stryj) ma obsesję na punkcie pewnej pisarki powieści erotycznej, Agaty Zielińskiej (Małgorzata Tobiasz). Próbuje ją porwać z jej mieszkania, ale w trakcie szarpaniny dochodzi do tragedii, kobieta ginie. Sprawa zostaje szeroko nagłośniona w mediach, a Wiktor orientuje się, że się pomylił, ofiara nie była pisarką. Prowadzący śledztwo komisarz Górski dzięki wykrytym przez Aleksa śladom, dość szybko orientuje się, że kobieta zginęła omyłkowo. Prawdziwą ofiarą miała być wynajmująca wcześniej to mieszkanie pisarka. To jedna z hipotez, ale bardzo prawdopodobna. Do wydawnictwa przychodziły listy z pogróżkami pod adresem pisarki. Górski postanawia sprowokować sprawcę. Dotąd tożsamość pisarki nie była znana, taka była strategia sprzedażowa wydawnictwa. Teraz za namową policji wydawnictwo organizuje spotkanie autorskie z pisarką. Górski liczy, że przyjdzie na nie morderca. Niestety, sprawca jest czujny, nie przychodzi na samo spotkanie, ale śledzi pisarkę i odkrywa jej nowy adres. Mimo ochrony policji próbuje ją porwać. Za pierwszym razem to mu się nie udaje. Zostaje spłoszony w ostatniej chwili. Pisarka jednak widziała jego twarz i na podstawie jej zeznań policja tworzy portret pamięciowy sprawcy. Gdy za drugim razem udaje mu się porwać pisarkę, policja decyduje się na opublikowanie portretu. Szybko zgłasza się żona sprawcy (Karina Seweryn), która rozpoznała go na portrecie. Mężczyzna wraz ze swoją ofiarą ukrył się w starym domu swoich rodziców i tu dopada go komisarz Górski i Alex..

