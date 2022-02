Agnieszka Kaczorowska była prześladowana w szkole za rolę w "Klanie". Odejdzie z serialu? 

Agnieszka Kaczorowska mierzy się z hejtem, odkąd stała się osobą publiczną, czyli od samego początku swojej medialnej kariery. W 1999 roku zaczęła grać Bożenkę w pierwszej polskiej telenoweli "Klan", która do dziś jest na antenie. Jak znosiła wszelkie ataki i krytykę?

Od jej pierwszych scen w serialu jego fani zaczęli porównywać maleńką Agnieszkę do jej poprzedniczki, Olivii Sivelii, którą Kaczorowska zastąpiła w roli adoptowanej córki Lubiczów. Sporo ciosów nastoletnia wówczas Kaczorowska otrzymała od rówieśników, którzy... śmiali się z niej, właśnie ze względu na rolę w "Klanie":

TVP

Gwiazda „Klanu” jest ekranową siostrą Maćka Kowalika-Lubicza - granego przez Piotra Swenda - bohatera chorego na zespół Downa. Jego mama zmarła na białaczkę, a ojciec wyjechał na stałe do Kanady. Lubiczowie go adoptowali, podobnie jak Bożenkę. Stworzenie postaci Maćka - napisanej na wzór Corky’ego z serialu „Dzień za dniem” - miało ułatwić Polakom zrozumienie tej choroby. Czy tak się stało? Nie w przypadku rówieśników Agnieszki:

Wojtek Stein

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska wyprowadzi się z Polski?! "Myślimy o tym"

Koleżanki i koledzy ze szkoły nie mogli też darować Agnieszce, że jest dobrą uczennicą, że zalicza wszystkie klasówki na dobre oceny pomimo tego, że z powodu gry w serialu musi opuszczać lekcje:

Sławomir Mrozek/W-Impact/TVP/East News

Już jako mała dziewczynka Agnieszka zrozumiała mechanizmy, jakie powodują zazdrośnikami. Jako osoba optymistycznie patrząca na życie uważa jednak, że przykre doświadczenia ją wzmocniły:

Często jeśli jesteś na górze, to wszyscy, którzy są niżej od ciebie, chcą cię ściągnąć w dół. (…) Staram się z najgorszych wydarzeń wyciągnąć wnioski i budować na tym siłę. Z jednej strony mam w sobie dużo wdzięczności za wszystko, co mnie spotkało w życiu, bo zbudowało to mój mocny kręgosłup. Z drugiej strony nie oznacza to jednak, że nie można mnie zranić, bo dalej jestem człowiekiem… i to z wrażliwym uosobieniem - tłumaczy Kaczorowska.