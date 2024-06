Uwaga! W treści artykułu znajdują się spoilery.

W końcu nadszedł czas – powrócił 2. sezon „Rodu smoka”, a serial zaadaptował już jeden z najbardziej brutalnych momentów George'a R.R. Martina z jego powieści „Ogień i krew”.

Chociaż nie wszyscy fani byli pod wrażeniem tego momentu, odcinek 1 sezonu 2, zatytułowany A Son for a Son, zaadaptował fabułę Blood and Cheese, która dotyczy morderstwa jednego z dzieci króla Aegona Targaryena (Tom Glynn-Carney) i królowej Helaena Targaryen (Phia Saban).

Nazwana „ohydną” przez Olivię Cooke, aktorkę królowej wdowy Alicent Hightower, to scena, na którą fani czekali od dawna. Ostatecznie w serialu wyglądała zupełnie inaczej niż w książce.

Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o tej scenie, w tym reakcja Sabana na jej kręcenie i showrunnera Ryan Condal, który opowiada o tym, dlaczego była tak inna od fabuły znanej z powieści.

Kim są Krew i Ser w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Krew i Ser to duet zabójców wynajętych przez księcia Daemona Targaryena (w tej roli Matt Smith) do zamordowania jednego z synów króla Aegona II Targaryena (Tom Glynn-Carney) .

Jest to zemsta za śmierć syna królowej Rhaenyry, księcia Lucerysa, zamordowanego przez księcia Aemonda Targaryena (Ewan Mitchell).

Gdy wiadomość o śmierci Lucerys dociera do Rhaenyry (co widzieliśmy w finale pierwszego sezonu), Daemon szuka zemsty na Aemondzie.

Za pośrednictwem swojego mistrza szpiegów, Mysarii (Sonoya Mizuno), werbuje Krew i Ser do zabicia Aemonda – ale widzimy, jak najemnicy pytają, co zrobić, jeśli nie będą mogli go znaleźć. Chociaż reakcja Daemona nie jest od razu widoczna, później staje się jasne, że powiedział parze: „Syn za syna”.

Krew i Ser przedostają się do Czerwonej Twierdzy, przemykając obok króla Aegona tylko po to, by spotkać królową i jej dwójkę dzieci, bliźniaków, księcia Jaehaerysa i księżniczkę Jaehaerę. Nie mogą od razu stwierdzić, które z małych dzieci jest chłopcem, dlatego żądają, aby Helaena im o tym powiedziała.

Zamiast tego zaoferowała swój naszyjnik, Helaena zdaje sobie sprawę, że nie odejdą bez zabicia jednego z jej dzieci. Wskazuje jednego z nich jako chłopca i chociaż Krew jej nie wierzy, Ser upiera się, że mówi prawdę.

Kiedy Krew i Ser brutalnie zabija jedno z dzieci, odcinając mu głowę z mrożącym krew w żyłach hałasem, Helaena chwyta drugie dziecko i biegnie na poszukiwanie swojej matki, Alicent Hightower.

Znajduje matkę w łóżku z Criston Cole (Fabien Frankel), a Alicent zastanawia się, co się stało. Ujawniając, że Krew i Ser zamordował właściwe dziecko, mówi: „Zabili chłopca”.

Aktorka Helaena, Phia Saban, niedawno opowiedziała RadioTimes.com o tej scenie, mówiąc: „Starałam się nie myśleć o tym za dużo z aktorskiego punktu widzenia i pracowałam z nimi, Samem [C Wilsonem] i Markiem [Stobbartem], którzy grają Blood i ser, są takie dobre.

„Oboje wnieśli ze sobą tak różną energię, ale byli w pewnym sensie onieśmielający – nie jak prawdziwi ludzie… są po prostu genialni i [to było] po prostu bycie z nimi obecnymi i obserwowanie, co się stanie”.

Dodała: „Helaena w zasadzie kupiła porozumienie społeczne, że zrobi wszystko, co konieczne dla rodziny królewskiej i wróci do względnej samotności i że będzie bezpieczna w małżeństwie z bratem, lub że zostanie pozostawiona sama sobie w zamian za spadkobierców”.

„Myślę, że w tym sezonie naprawdę zdaje sobie sprawę, że to nieprawda, i że to nie jest uczciwy interes. I trochę dochodzi do siebie i zdaje sobie sprawę, że może nie jest skłonna poświęcić tego, co ma do poświęcenia dla tej rodziny absolutnego zła”.

Krew i Ser w 2. sezonie „Rodu smoka”. Wyjaśniamy zmiany fabularne

W książce Krew i ser jest zupełnie inna ze względu na istnienie młodszego syna Maelora, a także dwójki starszych dzieci .

Książka przedstawia Krew i Ser wchodzących do komnaty sypialnej królowej wdowy Alicent Hightower (Olivia Cooke), czekających, aż królowa Helaena Targaryen (Phia Saban) i jej dzieci, książęta Jaehaerys i Maelor oraz ich siostra księżniczka Jaehaera, wejdą do komnaty.

Następnie Krew i Ser dają królowej Helaenie wybór, którego syna powinni zabić. Błaga ich, aby zamiast tego ją zabili, ale grożąc śmiercią wszystkich jej dzieci, wybiera na śmierć swojego najmłodszego, Maelora. Wbrew jej woli zamiast tego zabijają jej najstarszego syna, Jaehaerysa.

Podczas gdy para wychodzi z Czerwonej Twierdzy bez szwanku, Krew zostaje przechwycony kilka dni później i znaleziony razem z głową Jaehaerysa, którą planował przynieść Daemonowi w zamian za nagrodę.

Wybór, jakiego musi dokonać Helaena w książce, sprawia, że czyta się ją znacznie bardziej brutalnie, a niektórzy zastanawiają się, dlaczego w serialu doszło do takich zmian.

Ryan Condal wyjaśnił RadioTimes.com uzasadnienie, mówiąc, że wszystko sprowadza się do konieczności zmieszczenia tak dużej historii w pierwszym sezonie programu.

Powiedział: „Pisząc scenariusz pierwszego sezonu, musieliśmy nieco skompresować czas, aby przejść przez 30 lat historii, w zasadzie w ciągu 20 lat, tylko po to, żebyśmy nie musieli przekształcać każdej postaci”.

„Myślę, że w miarę upływu czasu coraz trudniej było opowiedzieć całą tę historię w jednym sezonie, a sezon pierwszy był wyzwaniem samym w sobie”.

„W zasadzie sprawiliśmy, że 30 lat wydarzyło się w 20 lat, co oznaczało, że niektórych z najmłodszych dzieci w tej historii nie było w pobliżu lub były młodsze, niż są w książkach – na przykład dzieci Rhaenyry i Daemona oraz w takim razie z pewnością Helaena i Aegon nie pojawiają się jeszcze w narracji, więc to była zmiana”.

Dodał: „W takim razie masz do czynienia także z praktycznym problemem dzieci, aktorstwa i bycia stawianym w niebezpiecznych sytuacjach. Są rzeczy, które możesz zrobić na stronie książki, a których w rzeczywistości nie można zrobić w telewizji, ponieważ albo nie wyglądałoby realistycznie lub nie byłoby dozwolone ze względu na młody wiek zaangażowanych aktorów”.

„Stworzyło to więc sytuację, w której musieliśmy znaleźć inny sposób na tę narrację, ale zawsze widziałem to, gdy czytelnik wchodził w ten temat, a najbardziej interesującą rzeczą w tym konkretnym momencie było doświadczenie postaci poprzez nią”.

„Mam nadzieję, że jesteście z Helaeną w tym doświadczeniu i że to was poprowadzi, ponieważ oczywiście wiemy, że te dzieci istnieją, mam nadzieję, że się o nie troszczymy, ponieważ zależy nam na dobru małych dzieci, ale nie jesteśmy zaangażowani w te postacie na takim poziomie, jak w przypadku Helaeny”.

„Dlatego postanowiliśmy uczynić z tego doświadczenie dla Helaeny i podążać za nią”.

Kto gra Krew i Ser w 2. sezonie „Rodu Smoka”?

Sam C Wilson gra Krew, a Mark Stobbart występuje w roli w mniejszego i bardziej przebiegłego Sera.

