Uwaga! W treści znajdują się spoilery z 2. sezonu „Rodu smoka”.

W 2. sezonie „Rodu smoka” Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) znalazła sposób na wygranie wojny z Zielonymi, ale droga do zwycięstwa nie jest łatwa. Musi znaleźć jeźdźców dla smoków na Smoczej Skale.

W najnowszym odcinku serialu brutalna scena, w której ser Steffon Darklyn, jeden z Gwardii Królowej Rhaenyry, próbuje porwać Morski Dym, który był smokiem jej byłego męża Laenora Velaryona (John Macmillan). Wojownik uciekł w sezonie 1. i przez większość czasu uważa się, że nie żyje.

Choć początkowo wygląda na to, że plan się powiedzie, z czasem sprawy przybierają zupełnie inny obrót.

Kim jest ser Steffon Darklyn i dlaczego Rhaenyra wybrała go, by dosiadł Morski Dym? Oto wszystko, co musicie wiedzieć.

Kim jest ser Steffon Darklyn z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Steffon Darklyn był‚ lordem dowódcą Gwardii Królowej Rhaenyry i lojalnym rycerzem rodu Darklyn (rodu rządzącego w Duskendale).

Wcześniej był członkiem Gwardii Królewskiej króla Viserysa (Paddy Considine), a kiedy rozpoczął się Taniec Smoków, uciekł z Królewskiej Przystani i dołączył do Rhaenyry na Smoczej Skale.

Kiedy Rhaenyra potrzebowała jeźdźców dla smoków na Smoczej Skale, ser Steffon był pierwszym, który wkroczył do akcji, ale pomimo przekonania, że zdobył Morski Dym, szybko udowodniono mu, że się mylił gdy smok zabił go ogniem w brutalnej scenie.

Dlaczego Rhaenyra wybrała ser Steffona Darklyna na jeźdźca Morskiego Dymu?

Rhaenyra liczyła na wysoko urodzonego jeźdźca dla Morskiego Dymu i uznała, że to ser Steffon ma największe prawo, by dosiąść bestię.

Oczywiście był także wobec niej lojalny, więc nie musiała się obawiać, że smoczy jeździec zwróci się przeciwko niej.

Jednakże, jak widzieliśmy w odcinku 6., są inni, którzy mają większe predyspozycje do tego, by dosiąść smoka, w tym Addam z Hull i jego brat Alyn, bękarci, synowie Corlysa Velaryona (Steve Toussaint).

Koniec odcinka sugeruje, że to Addam zdobył‚ Morskie Dym, smoka, którego dosiadał‚ jego przyrodni brat Laenor.

Kto gra ser Steffona Darklyna w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Ser Steffon Darklyn gra Anthony Flanagan. Aktor jest znany szerszej publiczności z ról w takich produkcjach jak „W 80 dni dookoła świata”, „Stardust”, „Drakula”, „Dziki Bill”, „Terror”, „Wersal. Prawo krwi”, „Biała księżniczka”, „Osada”, „Sędzia”, „Life on the Line”, „U boku oskarżonego”, „Lista”, „Happy Valley”, The Secrets”, „Trauma”, „Wielcy wodzowi”, „Wspaniały rok 1939”, „Ocaleni” czy „Wilcze prawo: 1974”.

Gościnnie wystąpił w serialach „Gentleman Jack”, „The Crown”, „Humans”, „Być człowiekiem”, „Doktor Who”, „Życie na Marsie” czy „Tajniacy”.

Pojawił się także w drugim odcinku 2. sezonu „Rodu smoka”, przy czym odcinek szósty jest jego najważniejszym momentem w całym serialu.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.