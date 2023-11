Basia natychmiast pojedzie do szpitala. Tam otrzyma list pożegnalny od Lucjana, który przekaże jej pielęgniarka:

Basiu, chcę się z Tobą pożegnać, ale nie płacz, moja kochana, bo uśmiecham się do Ciebie i z całego serca dziękuję za wszystkie szczęśliwe chwile i lata... Niczego, Basiu, nie żałuję - za mną dobre i spełnione życie... No już... nie becz i uśmiechnij się do mnie, ja przecież nadal jestem... zawsze będę... w Twoim sercu - Lucek" - magazyn "Świat seriali" cytuje list Lucjana.