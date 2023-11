Reklama

Do obsady serialu "M jak miłość" dołączył niedawno Rafał Szatan, który zagra Eryka. Choć mężczyźnie podoba się Asia (Basia Kurdej Szatan), ostatecznie ulegnie zalotom Zosi (Julia Wróblewska). A to oznacza, że para będzie się całować. Traf chciał, że podczas nagrywania tych scen na planie serialu obecna była sama Basia oraz ich córka, Hania! Co takiego zrobiła więc aktorka? Zobaczcie sami! :)

