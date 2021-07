Czy Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"? Jest odpowiedź!

Niewyjaśniona historia losów Małgosi Mostowiak w "M jak miłość" wzbudza w widzach mieszane uczucia i co jakiś czas pojawiają się w sieci doniesienia na temat powrotu Joanny Koroniewskiej do hitowego serialu TVP2 . Co prawda aktorka mówi wprost, że to zamknięty rozdział i obecnie razem ze swoim mężem Maciejem Dowborem tworzą popularny kanał w mediach społecznościowych, ale to właśnie na Instagramie Joanna Koroniewska jest często pytana o powrót do "M jak miłość". Tak było i tym razem! Co odpowiedziała gwiazda?

Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"? Aktorka rozwiewa wątpliwości!

Losy Małgosi Mostowiak w "M jak miłość" nadal elektryzują widzów, mimo że od jej odejścia z serialu minęło wiele lat. Najmłodsza córka Barbary i Lucjana zerwała kontakt z rodziną i ślad po niej zaginął. Do tej pory nie wiadomo, co tak naprawdę stało się z nią w USA!

Joanna Koroniewska wielokrotnie odnosiła się do swojego powrotu do serialu i nigdy nie ukrywała, że padały takie propozycje, ale do tej pory nie zdecydowała się znów wcielić w rolę Małgosi. Co ciekawe nie powiedziała też ostatecznie, że nigdy to nie będzie możliwe. Do tej pory wyglądało na to, że obie strony pozostawiają sobie otwartą furtkę!

Ostatnio w mediach społecznościowych Joanna Koroniewska znów została zapytana przez fankę czy planuje powrót do "M jak miłość":

Czy wróci pani jeszcze do mjm? - zapytała wprost jedna z internautek.

Joanna Koroniewska, mimo że była już wielokrotnie pytana o powrót do "M jak miłość" po raz kolejny zdecydowała się odpowiedzieć i krótko, ale wymownie powiedziała:

Nie sądzę

To oznacza, że najprawdopodobniej widzowie "M jak miłość" już nigdy nie zobaczą Małgosi w serialu, a jej losy pozostaną niewyjaśnione. Jak wiadomo po wyjeździe najmłodszej córki Mostowiaków rodzina straciła z nią kontakt, po tym jak wstąpiła do sekty. Joanna Chodakowska, która była nianią Wojtka cudem uratowała chłopca przed grożącym mu niebezpieczeństwem w zamkniętej społeczności.

fot. MTL Maxfilm

Początkowo rodzina Mostowiaków robiła wszystko, aby odnaleźć Małgosię, ale szybko okazało się, że kobieta wcale tego nie chce. Ostatnio to Marysia Rogowska odkryła, że jej siostra była w szpitalu psychiatrycznym w USA, ale nie udało jej się z nią skontaktować.

MTL Maxfilm

Joanna Koroniewska nie ukrywa, że otrzymywała propozycje powrotu do serialu, ale ostatecznie nie zrecydowała się na ten krok.