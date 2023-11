3 z 4

Czy Joanna Brodzik rzeczywiście dołączy do obsady "M jak miłość"? Chcielibyście zobaczyć ją w roli serialowej Małgosi, która kilka lat temu zniknęła z Grabiny?

Małgosia Mostowiak, czyli najmłodsza córka Barbary i Lucjana, w serialu była obecna od samego początku. Niestety, 6 lat temu, po tym jak Joanna Koroniewska odeszła z serialu, producenci wysłali jej postać do USA. Małgosia do dziś znajduje się w ośrodku terapeutycznym, do którego trafiła jakiś czas po wypadku, w którym zginął Michał Łagoda. W wyniku wypadku Małgosia straciła również dziecko - córka Barbary i Lucjana była w ciąży z Michałem.

Czy wkrótce serialowa Małgosia wygra z depresją i wróci do Polski?

