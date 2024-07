Jak zakończy się wątek bohaterki Kasi Zielińskiej w "Barwach szczęścia"? Jak donosi "Fakt" jej postać po prostu wyjedzie, a Kasia nie będzie mieć nawet pożegnania na planie. Podobno aktorka jest rozczarowana, że Marta Walawska nie będzie miała spektakularnego pożegnania z serialem.

Serialowa Marta wyjedzie po prostu do Białegostoku, bo dostanie tam pracę producentki telewizyjnej – mówi nam osoba z ekipy „Barw szczęścia”. – Nie będzie żadnych fajerwerków. Nagrywając z wyprzedzeniem te sceny, Kasia nie kryła rozczarowania. Ona jest pewna, że nie wróci do serialu i w związku z tym liczyła na spektakularną śmierć swojej bohaterki na ekranie. Chciałaby, by była to pamiętna scena. Zielińska nie dostała nawet pożegnalnej imprezy od swojego byłego już pracodawcy, co też według niej jest nieeleganckie i tylko pogłębiło jej rozżalenie – powiedział "Faktowi" ich informator.