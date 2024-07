1 z 5

Krzysztof Wieszczek pobiegł podczas niedzielnego Półmaratonu Warszawskiego To był jego pierwszy maraton. Trasę 21 km pokonał w 2 godziny i jest z siebie bardzo dumny.

A co u jego bohatera w "Przyjaciółkach"? Robert i Inga (Małgorzta Socha) wzbudzają dużo emocji wśród fanów "Przyjaciółek" od pierwszego odcinka 6. sezonu! Wtedy to Inga, tuż po tym, jak go poznała, spędziła z nim noc. Przez cały 6. sezon para się docierała, gorąco romansowała, aż na finał sezonu Robert poprosił ją o rękę. To jednak było za szybko dla Ingi i Gruszewska nie przyjęła wtedy pierścionka. Teraz, w siódmym sezonie, Inga nie może się doczekać, kiedy jej partner ponownie się oświadczy, ale teraz on zwolnił tempo i ponownie ta gorąca para jest na etapie randkowania. Inga była przekonana, że Robert z nią zamieszka, bo dla niej przeprowadził się do Warszawy, ale nie! Wynajął sobie mieszkanie. Robert i Inga kochają się i nie mogą bez siebie żyć, a Hania (Pola Figurska) - córka Ingi, bardzo go lubi. Gruszewska dojrzała już do ponownego małżeństwa i liczy, że Robert w końcu się zdecyduje na oświadczyny... W ostatnim odcinku Inga i Anka (Magdalena Stużyńska) musiały zamknąć muffiniarnie, ale Robert zapewnił Ingę, że może na niego zawsze liczyć!