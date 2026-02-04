Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w serialu „M jak miłość”. Już ponad ćwierć wieku pojawia się na ekranie Telewizji Polskiej, a jego życie uczuciowe w serialu to pasmo wielu zmian, dramatów, rozstań i kolejnych relacji. Serialowa historia Pawła rozpoczęła się w domu rodzinnym Mostowiaków, a przez lata widzowie śledzili jego kolejne miłosne wzloty i upadki.

Wszystkie kobiety Pawła Zduńskiego w "M jak miłość" – od Teresy po Frankę

Ile zatem kobiet pojawiło się w życiu Pawła Zduńskiego? Ostatnio postanowiła to policzyć popularna influencerka, która prowadzi profil na Instagramie o nazwie @krolikbezuszu.

Pierwszą wielką miłością Pawła była Teresa Makowska, starsza od niego kobieta z dzieckiem. Ich związek zakończył się dramatycznie - liczne nieporozumienia doprowadziły do próby samobójczej Pawła. Następnie w jego życiu pojawiła się Ania, której Paweł nie traktował poważnie - była dla niego tylko pocieszeniem po Teresie. Związek szybko się rozpadł.

Kolejna relacja z Magdą Marszałek, choć początkowo wydawała się poważna, zakończyła się, gdy Paweł dowiedział się, że Magda poślubiła Saszę dla pieniędzy. Następnie próbował ułożyć sobie życie z Sylwią Okońską, jednak to była próba zapomnienia o Magdzie. Związek zakończył się złamanym sercem Sylwii.

Kolejne kobiety, z którymi Paweł próbował budować relację to Mirka Kwiatkowska, Majka Chojnacka, Joanna Liberadzka, Iza, Ala, Julka oraz Katia. Każda z tych relacji kończyła się rozczarowaniem, zdradą lub odejściem. W międzyczasie był też zauroczony Kingą, jednak ta relacja pozostała platoniczna.

A które z wymienionych bohaterek poślubił Paweł Zduński? Joanna Liberadzka została jego pierwszą żoną, ale ich małżeństwo zakończyło się rozwodem po jej zdradzie. Z Alą Paweł także się ożenił, jednak i ten związek zakończył się zdradą z jej strony. Z Katią zawarł fikcyjne małżeństwo, co również nie przyniosło mu szczęścia.

Kolejne bolesne doświadczenie Pawła Zduńskiego w "M jak miłość"

Ostatnią partnerką Pawła Zduńskiego była Franka, z którą wziął już swój czwarty ślub i doczekał się syna Antoniego Lucjana. Po tylu nieudanych związkach, widzowie mieli nadzieję, że to właśnie Franka okaże się jego prawdziwą miłością i da mu wreszcie upragnione szczęście. Niestety tak się nie stało i Franka zmarła w 1907 odcinku serialu "M jak miłość".

Teraz wszyscy fani produkcji zastanawiają się, co dalej po śmierci żony wydarzy się w życiu uczuciowym Pawła Zduńskiego. Czy za jakiś czas w końcu uda mu się ułożyć życie u boku jednej kobiety? A może znowu wda się w wir romansów? Jedno jest pewne - emocji w wątku Pawła Zduńskiego w "M jak miłość" z pewnością nie zabraknie!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. AKPA Gałązka

Fot. AKPA Gałązka

Fot. Prończyk/AKPA

Zobacz także: