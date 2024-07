Agnieszka Wielgosz zaraz po krótkich wakacjach na Słowacji w kompleksie termalnym Besenova, wróciła na plan "Pierwszej miłości". Co powiedziała o perypetiach Malwiny?

Malwina to nie jest do końca czarny charakter. To kobieta, która poszukuje miłości, ale ciągle nie może znaleźć tego jedynego. Wojtek, jej wielka miłość pojechał do Egiptu rozsypać prochy dawnej ukochanej i... nie wrócił - mówi nam Wielgosz.