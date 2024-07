1 z 9

Mamy zdjęcia z nowego sezonu serialu "Przyjaciółki"! Co wydarzy się w ósmym sezonie serialu? Duże zmiany w banku Zuzy i Ingi! Jak ułożą się sprawy zawodowe przyjaciółek? Coraz lepiej! Panie wciąż razem pracują w banku. Inga (Małgorzata Socha) jest doskonałą asystentką Zuzy (Anita Sokołowska). Tymczasem Zuza otrzyma awans z rąk nowego Prezesa New Bank! W tej roli do obsady dołączy Wojciech Dąbrowski, znany m.in. z roli ojca Marysi w serialu "Pierwsza miłość". Zuza stanie też w szranki z nowym dyrektorem inwestycji Iwoną Mistkiewicz. W tej roli zobaczymy Monikę Dryl. Szykuje się gorąca rywalizacja!

Dwanaście nowych odcinków „Przyjaciółek” już od września na antenie Telewizji POLSAT.

Zobacz: Związek z przyjacielem: czy ma sens?