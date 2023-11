2 z 5

Weronika Rosati i jej zwiewny look to strzał w dziesiątkę! W serialu "Zawsze warto" aktorka gra Martę, 34-letnią, dobrze sytuowaną, świetnie wykształconą prawniczką. Ma nowy piękny dom pod Warszawą. Poślubiła swoją szkolną miłość, Marka (Jacek Knap). Okazuje się jednak, że spędziła połowę swojego życia z kimś, kogo zupełnie nie znała. Jej ojciec Witold Wardecki (Mariusz Bonaszewski) prowadzi świetnie prosperującą kancelarię, w której znaleźli pracę nie tylko ona i jej mąż Marek, ale także brat Rafał (Bartłomiej Kotschedoff). Marta zamierza opuścić kancelarię ojca i założyć własną, ale nie jest to łatwe, tym bardziej, że ojciec okazuje się nie być ideałem, za jakiego Marta go uważała… Na jej drodze pojawi się też Jerzy Zajdel (Karol Dziuba), z którym połączy ją coś więcej niż sprawy zawodowe...