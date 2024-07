Eliza Rycembel, gwiazda serialu "Belfer 2", komentuje kontrowersje związane z Kasią Sawczuk, która grała w pierwszym sezonie "Belfra". Jakiś czas temu plotkowano o romansie Kasi z innym aktorem, a potem okazało się, że młodych aktorów nic nie łączy. Co o tym wszystkim sądzie Eliza, która mocno stroni od mediów i mówienia o prywatności? Zobaczcie!

Reklama

Zobacz: Eliza Rycembel - gwiazda "#WszystkoGra" - gościem w Maglu towarzyskim. To nowa nadzieja kina!

Co musicie wiedzieć o serialu "Belfer 2"?

O czym będzie drugi sezon "Belfra 2"? Akcja serialu będzie działa się we Wrocławiu, gdzie Paweł Zawadzki (w tej roli Maciej Stuhr) rozpocznie pracę w prywatnym liceum. W szkole dochodzi do podejrzanych zaginięć nastolatków, a nauczyciel będzie prowadził w tej sprawie śledztwo. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam przypadkowo...

Zobacz także

Reklama

Elizę zobaczycie w drugim sezonie Belfra!