Serial "Pierwsza miłość" rozgrzewa serca telewizyjnej publiczności już od 13 lat, rocznica już 4 listopada! W nowej serii widzów czekają liczne niespodzianki, które tchną w serial powiew świeżości. Jedną z nowości będzie pojawienie się Sylwii, w której rolę wcieli się Edyta Herbuś.

Jesteśmy w trakcie dyskutowania na temat mojej postaci i kreowania tego jaka ona jest w szczegółach określania jej – zdradza Edyta Herbuś.

To wszystko musi być ze sobą oczywiście spójne oprócz tego co mamy w tekście, to jeszcze kostium, który ją mocno wyraża i charakteryzuje. Ja bardzo polubiłam moją postać i cieszę się, że ona jest tak kolorowa, temperamentna, wyrazista i świadoma. Ona jest idealna kandydatką na szefową firmy. Na pewno jest fantastycznie dobrana do roli, którą pełni – kontynuuje aktorka.