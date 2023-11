Wszyscy zadają sobie teraz pytanie: Co dalej z Sabiną?

Jak już wiadomo, Sabina w końcu wybudziła się ze śpiączki. I muszę przyznać, że cały ten wątek wzbudził wiele emocji. Poruszone zostały ważne kwestie, o których na co dzień się nie myśli. Co w takim przypadku czują rodzice osoby, która jest w śpiączce i która nie wiadomo czy przeżyje. Teraz pojawi się kolejna ważna sprawa: jak sobie radzi partner? Czy udźwignie taki ciężar. Bo rodzice nas kochają bezwarunkowo, ale w życiu Sabiny to będzie kolejny partner, który ja zawiedzie. Aleks ucieknie od odpowiedzialności i moja bohaterka zostanie sama. To chyba największe zaskoczenie dla niej samej, ale też największe rozczarowanie. Stąd może potrzeba tych zmian, Sabina wyjedzie na leczenie do Londynu.