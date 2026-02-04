Już dziś, 4 lutego 2026 roku o godzinie 20:00, na antenie TV Puls zostanie wyemitowany film, który wstrząsnął polskim i międzynarodowym rynkiem filmowym. "Furioza", polski thriller sensacyjny z 2021 roku, który zdobył ogromną popularność, ponownie trafi na ekrany - tym razem telewizji ogólnodostępnej. To prawdziwa gratka dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji go zobaczyć.

"Furioza" - polski film stał się międzynarodowym hitem Netflixa

"Furioza" odniosła ogromny sukces nie tylko w polskich kinach, gdzie film w 2021 roku obejrzało pół miliona widzów, ale przede wszystkim na platformie Netflix. Na początku kwietnia 2022 roku produkcja osiągnęła imponujący wynik 23,9 miliona wyświetleń. Film trafił do TOP10 najchętniej oglądanych tytułów w aż 74 krajach. Na szczycie list znalazł się między innymi w Belgii, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii i Maroku.

"Furioza" - o czym jest polski hit Netflixa?

Głównym bohaterem filmu „Furioza” jest Dawid, medyk, który po latach spotyka swoją dawną miłość - Dziką, obecnie funkcjonariuszkę policji. Dzika, działająca w ramach jednostki rozbijającej zorganizowane grupy przestępcze, zmusza Dawida do współpracy. Aby pomóc bratu, bohater zostaje policyjną wtyczką w środowisku kibolskim, z którym był związany w przeszłości.

Na czele grupy stoi niebezpieczny i charyzmatyczny Golden. Dawid stopniowo zagłębia się w świat przemocy, lojalności i zdrady. Film ukazuje brutalną rzeczywistość podziemia kibicowskiego oraz dramatyczne wybory, z którymi musi się zmierzyć główny bohater.

Furioza dziś w TV. Film, który podbił Netflixa, już o 20:00 mat. prasowe

Kto zagrał w „Furiozie”?

Reżyserem filmu „Furioza” jest Cyprian T. Olencki, który napisał również scenariusz wspólnie z Tomaszem Klimalą. W filmie wystąpili uznani aktorzy polskiej sceny filmowej: Mateusz Damięcki jako Dawid, Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz, Łukasz Simlat, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski oraz Janusz Chabior.

Ich kreacje wzmacniają wiarygodność i intensywność tej brutalnej i emocjonalnej historii. Szczególne uznanie zdobyła rola Mateusza Damięckiego, który w "Furiozie" prezentuje niecodzienną, drapieżną odsłonę swojego aktorstwa.

Furioza dziś w TV. Film, który podbił Netflixa, już o 20:00 Netflix

"Furioza" już dziś w TV. Druga część czeka na Netfliksie

Sukces filmu "Furioza" zapoczątkował rozwój uniwersum. Równolegle z filmem powstawał czteroodcinkowy serial, który swoją premierę miał w lutym 2022 roku na Canal+. Seria kontynuuje i pogłębia wątki zaprezentowane w filmie, dając widzom szersze spojrzenie na bohaterów i realia świata przedstawionego. W 2025 roku wyprodukowano także kontynuację zatytułowaną "Druga Furioza", przeznaczoną dla platformy Netflix.

Film, który dziś o 20:00 będzie można zobaczyć w TV Puls, to nie tylko świetna rozrywka, ale także intensywne kino z przesłaniem i autentycznym spojrzeniem na współczesne społeczeństwo. Jeśli jeszcze nie widzieliście "Furiozy", to najlepszy moment, by nadrobić zaległości.

