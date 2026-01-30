Polka wyreżyseruje horror twórców "Stranger Things" dla Netfliksa

Weronika Tofilska, nominowana do nagrody Emmy polska reżyserka, znalazła się w gronie twórców odpowiedzialnych za nowy projekt platformy Netflix. Artystka, która zdobyła uznanie dzięki pracy przy serialu „Reniferek” oraz filmie „Love Lies Bleeding”, teraz poprowadzi cztery odcinki psychologicznego horroru zatytułowanego „Tu zdarzy się coś strasznego”.

Tofilska, znana z umiejętności budowania atmosfery i skupiania się na emocjach bohaterów, po raz kolejny wykorzysta subtelne środki wyrazu, koncentrując się na relacjach między postaciami oraz stopniowym zagęszczaniu nastroju. Jej styl reżyserii ma nadać nowemu serialowi wyjątkowy, wyróżniający się charakter.

„Tu zdarzy się coś strasznego” - nowy horror Netfliksa od twórców „Stranger Things”

Serial „Tu zdarzy się coś strasznego” to niepokojąca opowieść o parze narzeczonych, którzy planując tydzień weselny, wplątują się w ciąg dramatycznych i niepokojących wydarzeń. Choć twórcy trzymają szczegóły fabularne w tajemnicy, zapowiadają historię, w której napięcie narasta stopniowo, prowadząc do nieuniknionego przełomu.

Nie będzie to klasyczny horror z nagłymi zwrotami akcji - serial skupi się na psychologicznym aspekcie relacji między bohaterami, a atmosferę zagrożenia budować będą codzienne, pozornie zwyczajne sytuacje. Każdy dzień wesela zbliża postacie do dramatycznych wydarzeń, które mogą na zawsze zmienić ich życie.

Pierwsze zdjęcia z planu, które już trafiły do sieci, tajemnicze kadry i skupienie na emocjach bohaterów - wszystko wskazuje na intensywny dramat psychologiczny.

„Tu zdarzy się coś strasznego” - kto zagra w nowym serialu Netfliksa?

W głównych rolach serialu „Tu zdarzy się coś strasznego” wystąpią Camila Morrone, znana z produkcji „Daisy Jones and the Six”, oraz Adam DiMarco z serialu „Biały Lotos”. Oboje mają doświadczenie w projektach opartych na relacjach międzyludzkich i psychologii postaci, co idealnie wpisuje się w ton nowej produkcji Netflixa.

Do obsady dołączyli również: Jeff Wilbusch („Unorthodox”), Karla Crome („Wyklęci”), Gus Birney („Szczęście dla początkujących”), Jennifer Jason Leigh („Fargo”), Ted Levine („Milczenie owiec”), Zlatko Burić („W trójkącie”) oraz Sawyer Fraser.

Kiedy premiera „Tu zdarzy się coś strasznego”? Netflix pokaże serial już niedługo

Oficjalna data premiery serialu „Tu zdarzy się coś strasznego” została wyznaczona na 26 marca 2026 roku. Produkcja zadebiutuje na platformie Netflix i już teraz budzi ogromne zainteresowanie widzów ceniących mroczne, psychologiczne narracje.

Projekt łączy siły znanych twórców - scenarzystka Haley Z. Boston, znana z miniserialu „Nowy smak wiśni”, oraz bracia Duffer, stojący za sukcesem „Stranger Things”, łączą siły, by dostarczyć widzom nową, emocjonującą historię.

