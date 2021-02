Dramatyczne wyznanie Janka w "M jak miłość"! Sparaliżowany po postrzale policjant zerwie z Sonią! "Nie chcę jej współczucia, litości"

Poruszające sceny i dramatyczne wyznanie Janka (Tomass Kollarik) w "M jak miłość"! Już wkrótce Telewizyjna Dwójka wyemituje 1563 odcinek serialu, który z pewnością wywoła ogromne emocje wśród widzów. Sparaliżowany po postrzale policjant powie swojemu przyjacielowi, że postanowił rozstać się z Sonią (Barbara Wypych)! Janek nie będzie mógł powstrzymać łez...

Jak już informowaliśmy, w 1562 odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany w najbliższy poniedziałek (1 lutego) tuż przed ślubem Sonii i Janka bandyta strzeli do policjanta! Zakrwawiony Janek upadnie na ziemię i w ciężkim stanie trafi do szpitala. Niestety, w szpitalu Janek usłyszy dramatyczną diagnozę- Morawski będzie sparaliżowany i najprawdopodobniej już nigdy nie stanie na nogi. Zrozpaczony policjant zdecyduje, że musi rozstać się z Sonią! Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1563 odcinki Janek w szczerej rozmowie z Rafałem (Jakub Kucner) wyzna, że nie chce być ciężarem dla swojej narzeczonej.

Przysięgnij, że to, co ci powiem, zostanie między nami- zacznie Janek.

- W porządku, przysięgam- obieca Rafał.

To koniec! Czeka mnie wózek. Nie zgodzę się na to, żeby być dla kogoś ciężarem. Kulą u nogi przez całe życie!

- Janek posłuchaj mnie - spróbuje przerwać mu kolega.

Nie! Daj mi chwilę, muszę odpocząć! Postanowiłem i to jest nieodwracalne. Zrywam z Sonią! W życiu nie byłem bardziej poważny! Sonia jest młoda, całe życie przed nią! Znajdzie sobie kogoś. Będzie miała to, o czym zawsze marzyła. Męża, dzieci, rodzinę! A powiedzmy sobie szczerze, co ja teraz mogę jej dać?! Nic- powie zrozpaczony Janek.