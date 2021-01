"M jak miłość": Paweł brutalnie pobity przez bandytów! Napastnicy pomylą go z Piotrkiem...

W rodzinie Zduńskich w „M jak miłość” pojawią się nowe problemy! Po tym, jak Piotrek ostatecznie zakończył relację z Kamilą okazało się, że piękna prawniczka jest też niebezpieczna. Kobieta postanowiła odegrać się na Piotrku i przez nią bandyci pobiją Zduńskiego. Co więcej Kamila będzie chciała też zniszczyć karierę prawnika. Dlaczego Paweł zostanie wplątany w całą sprawę? Jak to się stanie, że zostanie pobity?

Paweł w "M jak miłość" zostanie brutalnie pobity przez bandytów!?

W 1563 odcinku „M jak miłość”, który na antenie TVP2 już 2 lutego rodzina Zduńskich przekona się do czego zdolna jest Kamila! Odrzucona kobieta za wszelką cenę chce odegrać się na Piotrku po tym, jak wybrał żonę, a ją zostawił. Prawniczka postanowi zniszczyć jego karierę zawodową. Najpierw przegra w sądzie jedną z pewnych spraw, a winą za to obarczy Piotrka zarówno przed klientem, jak i w kancelarii. W końcu mężczyzna wynajmie bandytów, aby pobili Piotrka, przez którego miał przegrać sprawę.

Kiedy dwóch podejrzanych mężczyzn, szukających Piotrka pojawi się w bistro Paweł zobaczy, że dzieje się coś złego i jak podaje se.pl poda się za brata. Wtedy na zapleczu restauracji bandyci przekonani, że rozmawiali z Piotrkiem brutalnie pobiją Pawła!

Ostatecznie pobitego Zduńskiego znajdzie Piotrek, wtedy ustalą wspólną wersję i obaj zdecydują, że zostanie to między nimi! Co więcej zapomną o dawnych zatargach. Wygląda na to, że Kamila chcąc rozbić rodzinę Zduńskich na nowo ją scaliła. Nie taki był jej zamiar, ale czy teraz da za wygraną? Co z zemstą na Piotrku?

Kamila nie daruje Piotrkowi, że ją porzucił!

Niestety za wygląda na to, że bandyci pomylą braci i do Paweł zostanie brutalnie pobity...